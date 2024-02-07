В Башкирии автобус с 20 пассажирами попал в аварию. Есть погибшие

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В Белебеевском районе произошла авария с участием автобуса «Башавтотранса». Возле села Николаевка столкнулись три автомобиля, один человек погиб.
Как передают в Госавтоинспекции Башкортостана, авария случилась на 29 километре автодороги «Белебей — Приютово». Столкнулись две легковушки — «Lada Калина» и Lada X-Ray и пассажирский автобус ПАЗ, в котором находилось 20 человек. Автобус перевозил людей по маршруту №101 «Белебей — Приютово». Из-за столкновения водитель «Калины» скончался на месте, ему было 80 лет. В больницу доставлены 2 его пассажира и 3 пассажира автобуса.
На месте ДТП сейчас работают бригады ГИБДД, скорой помощи и спасатели. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.