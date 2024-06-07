Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В Башкирии на продажу в выставят арестованное недвижимое имущество. Прошлые собственники лишились его из-за долгов. Начальная стоимость выставленных на торги квартир варьируется от 700 тысяч до 3,9 млн руб.
Так, на торгах будут представлены следующий лоты:
— квартира площадью 35 квадратных метров по адресу: Белебеевский район, поселок Приютово, Вокзальная, 15. Начальная цена — 706 400 рублей;
— квартира площадью 56,4 квадратных метра по адресу: Стерлитамакский район, село Наумовка. Начальная цена — 1 026 900 рублей.
— квартира площадью 31,9 квадратных метра по адресу: Салават, Ленина, 13А. Начальная цена — 1 342 000 рублей;
— квартира площадью 33,3 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Стадионная, 23. Начальная цена — 2 218 600 рублей;
— квартира площадью 42,9 квадратных метра по адресу: Туймазинский район, село Субханкулово, Черняева, 5а. Начальная цена — 2 123 500 рублей;
— квартира площадью 57,2 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, проспект Академика Королева, 20. Начальная цена — 3 927 000 рублей.