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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах

Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах

7 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI
Принять участие в аукционе можно через электронную площадку «РТС-тендер». Заявки на участие принимаются до 3 июля 2024 года.

В Башкирии на продажу в выставят арестованное недвижимое имущество. Прошлые собственники лишились его из-за долгов. Начальная стоимость выставленных на торги квартир варьируется от 700 тысяч до 3,9 млн руб.

Так, на торгах будут представлены следующий лоты:

— квартира площадью 35 квадратных метров по адресу: Белебеевский район, поселок Приютово, Вокзальная, 15. Начальная цена — 706 400 рублей;

— квартира площадью 56,4 квадратных метра по адресу: Стерлитамакский район, село Наумовка. Начальная цена — 1 026 900 рублей.

— квартира площадью 31,9 квадратных метра по адресу: Салават, Ленина, 13А. Начальная цена — 1 342 000 рублей;

— квартира площадью 33,3 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Стадионная, 23. Начальная цена — 2 218 600 рублей;

— квартира площадью 42,9 квадратных метра по адресу: Туймазинский район, село Субханкулово, Черняева, 5а. Начальная цена — 2 123 500 рублей;

— квартира площадью 57,2 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, проспект Академика Королева, 20. Начальная цена — 3 927 000 рублей.

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