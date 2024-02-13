Мусор — в районы: Три комплекса по сортировке мусора появятся в Башкирии

В 2024 году подобные объекты должны появиться в Баймакском, Белебеевском и Кигинском районах. Общая стоимость проектов — 10 млрд рублей, они будут реализованы за счёт концессионных соглашений. К 2030 году, по словам Назарова, в республике должно появиться ещё 26 сооружений по обращению с отходами — 4 комплекса по сортировки мусора, 9 полигонов ТБО и 13 пунктов утилизации.