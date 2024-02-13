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В Башкирии собираются построить три мусоросортировочных комплекса

Мусор — в районы: Три комплекса по сортировке мусора появятся в Башкирии

13 февраля 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Башкирии собираются построить три мусоросортировочных комплекса

Появление новых объектов анонсировал глава кабмина Андрей Назаров.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров заявил о планах построить три мусоросортировочных комплекса в районах республики. Об этом председатель правительства рассказал на совещании с главами районных и городских администраций.

В 2024 году подобные объекты должны появиться в Баймакском, Белебеевском и Кигинском районах. Общая стоимость проектов — 10 млрд рублей, они будут реализованы за счёт концессионных соглашений. К 2030 году, по словам Назарова, в республике должно появиться ещё 26 сооружений по обращению с отходами — 4 комплекса по сортировки мусора, 9 полигонов ТБО и 13 пунктов утилизации.

В прошлом году министерство экологии заявило о планах построить до 2025 года мусорный полигон под городом Дюртюли, который будет обслуживать несколько районов республики. Планы минэкологии были озвучены в ответ многочисленным обращениям жителей Мишкинского района, недовольных тем, что их район назначили «межрайонной свалкой». Граждане написали петицию с требованием запретить приём отходов на полигон.

«Наш район назначили межрайонной свалкой» Жители Башкирии написали петицию Путину
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#Общество#Мусорная реформа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Баймакский район#Белебеевский район#Кигинский район
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