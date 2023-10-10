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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Жительница Башкирии вспорола живот своему сыну, который плачем мешал ей выпивать

Жительница Башкирии вспорола живот своему сыну, который плачем мешал ей выпивать

10 октября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Малыш в реанимации, мать — в полиции.

В Белебеевском районе женщина избила своего сына. Теперь он в реанимации. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным канала, 22-летняя мать выпивала с мужем в квартире в посёлке Приютово. В соседней комнате плакал ребёнок, не в силах уснуть. Это сильно раздражало молодую пару, пожелавшую расслабиться. Тогда женщина вышла из себя, ударила малышка кулаками по голову и рассекла мальчику живот.

Поняв, что совершила страшное, женщина выпросила на улице телефон у прохожего и позвонила в 112. Медики экстренно госпитализировали ребёнка, прооперировали. Теперь он лежит в реанимации. У него обнаружены рана живота, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома.

Нерадивая мать уже состоит на учёте в органах опеки. Mkset обратился в МВД Башкирии и Белебеевскую ЦРБ, оперативный ответ получить от них не удалось.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Происшествие#Идэль Гумеров#Белебеевский район
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