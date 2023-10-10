Жительница Башкирии вспорола живот своему сыну, который плачем мешал ей выпивать

По данным канала, 22-летняя мать выпивала с мужем в квартире в посёлке Приютово. В соседней комнате плакал ребёнок, не в силах уснуть. Это сильно раздражало молодую пару, пожелавшую расслабиться. Тогда женщина вышла из себя, ударила малышка кулаками по голову и рассекла мальчику живот.