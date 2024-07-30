Иномарку за ₽2,3 млн отобрали у жителя Башкирии

Мужчина из рабочего посёлка Приютово в Белебеевском районе Башкирии на законных основаниях лишился своего автомобиля Haval F7X стоимостью ₽2,3 млн. Иномарку у 47-летнего жителя Башкирии за неоднократное нарушение Правил дорожного движения забрал местный суд.



Как указано в сообщении Белебеевского городского суда, мужчина дважды попался на пьяной езде. В первый раз автоинспекторы заметили его пьяным за рулем осенью 2023 года. Тогда его наказали административным арестом. Мужчина отсидел в камере 10 суток. Не пришло и полугода, и житель Башкирии снова сел пьяным за руль. Его задержали: алкотестер показал почти 10-кратное превышение допустимого содержания этанола в организме мужчины.