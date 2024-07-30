mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Иномарку за ₽2,3 млн отобрали у жителя Башкирии

Иномарку за ₽2,3 млн отобрали у жителя Башкирии

30 июля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Владелец автомобиля оказался фанатом опасного нарушения Правил дорожного движения, сообщает Белебеевский городской суд.

Мужчина из рабочего посёлка Приютово в Белебеевском районе Башкирии на законных основаниях лишился своего автомобиля Haval F7X стоимостью ₽2,3 млн. Иномарку у 47-летнего жителя Башкирии за неоднократное нарушение Правил дорожного движения забрал местный суд.

Как указано в сообщении Белебеевского городского суда, мужчина дважды попался на пьяной езде. В первый раз автоинспекторы заметили его пьяным за рулем осенью 2023 года. Тогда его наказали административным арестом. Мужчина отсидел в камере 10 суток. Не пришло и полугода, и житель Башкирии снова сел пьяным за руль. Его задержали: алкотестер показал почти 10-кратное превышение допустимого содержания этанола в организме мужчины.

Водитель не стал отрицать свою вину. Помимо конфискации машины, он поплатился за пьяную езду лишением прав на два года и штрафом в ₽200 000.

В Башкирии отбирают иномарки — страдают женщины
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговорКоррупционное кафе пытались продать в УфеБездетность стала причиной кровавой резни в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Авария#Суд#Башкортостан#Алкоголь#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Арест#Белебеевский район#Штраф#Преступления#Конфискация#Пьяное вождение#Haval F7X
Подпишитесь
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
Сегодня, 05:46
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Сегодня, 09:33
Паводок в Башкирии — последние новости
Сегодня, 06:30
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
Сегодня, 08:46
«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское
Сегодня, 04:22
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Сегодня, 04:19