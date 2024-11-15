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Башстат

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2024
Цена на сливочное масло выросла на 25% в Башкирии
15 ноября, 17:40
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Цены на молоко взлетели в Уфе
14 октября, 16:35
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня, 06:47
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая, 08:11
В Башкирии выросли зарплаты
7 мая, 04:53
В Башкирии вновь зафиксировали рост цен на отдельные категории продуктов
19 апреля, 10:15
В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция
29 марта, 07:43
В Башкирии за год исчезло порядка 14 тысяч семей
Об этом сообщает Башстат.
8 января, 09:53
2023
В Башкирии в 2023 году скончались 114 детей в возрасте до одного года
Данные статистики публикует Башстат.
2 декабря 2023, 12:51
Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
27 ноября 2023, 03:38
Огурцы, помидоры и яйца: в Башкирии снова выросли цены на продукты
24 ноября 2023, 09:12
В Башкирии уменьшается число пенсионеров
Обновлённые данные представил Башстат.
1 ноября 2023, 03:51
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные статистики о ценах на медикаменты в аптеках республики обнародовал Башстат.
8 октября 2023, 09:54
В Башкирии умирают тысячи мужчин трудоспособного возраста
Обновлённую информацию предоставил Башстат
3 октября 2023, 09:07
Стало известно, сколько получают пенсионеры в Башкирии
21 сентября 2023, 12:13

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