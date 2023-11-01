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Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Башкирии количество пенсионеров заметно снизилось

В Башкирии уменьшается число пенсионеров

1 ноября 2023, 03:51
Фото: mkset.ru

В Башкирии количество пенсионеров заметно снизилось

Обновлённые данные представил Башстат.

Число пенсионеров в Башкирии снизилась более, чем на тысячу человек. По информации официальной статистики, их всё равно больше, чем население Уфы.

Как мы сообщали ранее, средний размер пенсии для неработающих граждан составляет 19 129,20 рублей. В августе они получали на 10 рублей меньше.

Если в августе в регионе жили 1 млн 137 тыс 509 пенсионеров, то в сентябре — меньше на 1 174 человека: 1 млн 136 тыс 335 пенсионеров.

Недавно мы рассказывали о том, как считать свою будущую пенсию. Объяснение сложной схемы рекомендуем сохранить.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Башстат
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