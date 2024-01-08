В Башкирии за год исчезло порядка 14 тысяч семей

Наиболее популярным месяцем для бракосочетания среди жителей Башкирии стал июль. Во второй месяц лета в прошлом году было зарегистрировано 3,3 тысячи браков. Примечательно, что июль уже на протяжении нескольких лет сохраняет свой статус наиболее популярного месяца для заключения брака среди жителей республики. В предыдущие 2021 и 2022 год желавшие узаконить свои отношения граждане республики отдавали свое предпочтение именно этому месяцу.