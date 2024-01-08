В Башкирии за год исчезло порядка 14 тысяч семей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Суммарно в период с января по октябрь 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 19,8 тысяч браков. Показатель, таким образом, составил 5,8 браков на тысячу человек, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Наиболее популярным месяцем для бракосочетания среди жителей Башкирии стал июль. Во второй месяц лета в прошлом году было зарегистрировано 3,3 тысячи браков. Примечательно, что июль уже на протяжении нескольких лет сохраняет свой статус наиболее популярного месяца для заключения брака среди жителей республики. В предыдущие 2021 и 2022 год желавшие узаконить свои отношения граждане республики отдавали свое предпочтение именно этому месяцу.
Наименее же популярным месяцем для заключения брака стал май. Всего одна тысяча браков была зарегистрирована в республике в мае 2023 года.
При этом статистики отмечают, что в Башкирии 2023 году 14 тысяч пар расторгли брак. В среднем за один месяц 2023 года в Башкирии разводилось от 1,2 до 1,5 тысяч семейных пар.