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Posted 15 ноября, 17:40

Published 15 ноября, 17:40

Modified 15 ноября, 18:35

Updated 15 ноября, 18:35

Цена на сливочное масло выросла на 25% в Башкирии

Цена на сливочное масло выросла на 25% в Башкирии

15 ноября 2024, 17:40
Фото: mkset.ru.
Согласно последним данным, потребительские цены на сливочное масло в регионе достигли рекордных отметок, сообщает в пятницу, 15 ноября, аналитика Башстата.

В октябре 2024 года средняя цена за килограмм сливочного масла составила 956,57 рублей. Это значит, что с сентября 2024 года стоимость выросла на 10%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на целых 24,91%. По мнению специалистов, такой скачок цен происходит не просто так.

— Производители сливочного масла вынуждены повышать цены, поскольку с начала 2024 года затраты на производство и закупку сырья возросли на 10-20%, а расходы на логистику увеличились до 35%, — сообщают эксперты.

Но сливочное масло — не единственный продукт, который заметно подорожал. В октябре горох и фасоль также стали дороже: их цена составила 68,92 рублей за килограмм, что на 2,67% выше сентябрьского уровня и на 23,05% больше по сравнению с декабрем 2023 года. Апельсины тоже не отстают — их цена возросла до 191,62 рублей за килограмм (плюс 13,96% к сентябрю 2024 года и плюс 31,12% к декабрю 2023 года).

Как ранее сообщал Mkset, согласно постановлению Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, производители молока и молочных продуктов смогут получить новые субсидии из регионального бюджета.

Масло и молоко ударят по бюджету Башкирии
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