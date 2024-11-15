Цена на сливочное масло выросла на 25% в Башкирии

Но сливочное масло — не единственный продукт, который заметно подорожал. В октябре горох и фасоль также стали дороже: их цена составила 68,92 рублей за килограмм, что на 2,67% выше сентябрьского уровня и на 23,05% больше по сравнению с декабрем 2023 года. Апельсины тоже не отстают — их цена возросла до 191,62 рублей за килограмм (плюс 13,96% к сентябрю 2024 года и плюс 31,12% к декабрю 2023 года).