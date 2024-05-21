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В Башкирии показатели смертности превысили рождаемость

Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения

21 мая 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Башкирии показатели смертности превысили рождаемость

Показатель естественной убыли в республике за первые три месяца 2024 года вырос с 3,6 до 4,6 человек на тысячу населения, следует из данных Башстата.

В период с января по март 2024 года в Башкирии на свет появилось 8 238 человек, умерло — 12 969. Средний показатель естественной убыли населения в регионе составил 4,6 на тысячу человек. В аналогичный период прошлого года показатель составил 3,6, сообщается в отчете Башстата.

Специалисты ведомства выделяют ряд муниципалитетов, где были зафиксированы наиболее высокие негативные показатели. В Краснокамском районе естественная убыль составила 16,7 на 1 000 человек, в Ермекеевском — 13,5, в Бакалинском — 13,3. Высокие показатели также были зафиксированы в Фёдоровском и Шаранском районах — 13 и 12,9 соответственно.

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Вместе с этим в нескольких районах, по данным отчета, зафиксирована положительная динамика естественного прироста населения. В частности, речь идет о Бурзянском и Уфимском районах — показатели +7,3 и +1,1.

Ранее Башстат также опубликовал данные статистики смертности детей в возрасте до одного года в регионе. По информации ведомства, в период с января по февраль текущего года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 17,4% (четыре ребенка), составив 4,6 — годом ранее 3,8.

Напомним, зимой 2023 года в Башкирии годовалая девочка едва не замерзла насмерть из-за халатности матери. Нетрезвая женщина уронила дочь в сугроб. По данным следствия, после этого женщина просто стояла рядом с девочкой, игнорируя её плач. На помощь ребенку пришли жители соседних домов.

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