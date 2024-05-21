Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения

Ранее Башстат также опубликовал данные статистики смертности детей в возрасте до одного года в регионе. По информации ведомства, в период с января по февраль текущего года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 17,4% (четыре ребенка), составив 4,6 — годом ранее 3,8.