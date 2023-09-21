Стало известно, сколько получают пенсионеры в Башкирии

Оказывается, в Башкирии одиннадцатый месяц подряд снижается количество пенсионеров. А за год их число уменьшилось почти на 17 тысяч человек. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.