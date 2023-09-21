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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Башкирии снизилось количество пенсионеров

Стало известно, сколько получают пенсионеры в Башкирии

21 сентября 2023, 12:13
Фото: Midjourney

В Башкирии снизилось количество пенсионеров

Обновлённую информацию предоставил Башстат

Региональный орган статистики опубликовал новые данные о пенсионном обеспечении.

Оказывается, в Башкирии одиннадцатый месяц подряд снижается количество пенсионеров. А за год их число уменьшилось почти на 17 тысяч человек. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.

Из них работающими являются 166 703 человека. За год их стало почти на 20 тысяч меньше.

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При этом не так существенно растут пенсии. Средний её размер в прошлом месяце составил 19 тысяч 119 рублей 80 копеек, а год назад — на 1 167 рублей меньше. По данным Социального фонда, средний размер страховой пенсии в начале сентября был 20 тысяч 300 рублей.

Кроме того, Социальный фонд поделился с редакцией информацией о том, что к 1 сентября обслуживалось 1 млн 136 тыс. пенсионеров.

#Общество#Пенсия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Башстат
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