Стало известно, сколько получают пенсионеры в Башкирии

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Региональный орган статистики опубликовал новые данные о пенсионном обеспечении.
Оказывается, в Башкирии одиннадцатый месяц подряд снижается количество пенсионеров. А за год их число уменьшилось почти на 17 тысяч человек. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.
Из них работающими являются 166 703 человека. За год их стало почти на 20 тысяч меньше.
При этом не так существенно растут пенсии. Средний её размер в прошлом месяце составил 19 тысяч 119 рублей 80 копеек, а год назад — на 1 167 рублей меньше. По данным Социального фонда, средний размер страховой пенсии в начале сентября был 20 тысяч 300 рублей.
Кроме того, Социальный фонд поделился с редакцией информацией о том, что к 1 сентября обслуживалось 1 млн 136 тыс. пенсионеров.