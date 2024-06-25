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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755

Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755

25 июня 2024, 06:47
Фото: 1MI
Башстат обновил данные о стоимости потребительской корзины в республике по итогам последнего весеннего месяца.

Минимальная сумма для выживания в Башкирии по итогам мая составила в среднем 5 678 ₽. На эту сумму жители республики, по оценкам специалистов Башстата, могут приобрести минимальный продуктовый набор. Отметим, что данный набор включает в себя мясо, рыбу, бакалею, молочные продукты и продукты растительного происхождения, в том числе крупы, фрукты, овощи и другие товары. Всего туда входит 33 наименования.

Дороже всего условная корзина обойдется в Уфе — 5 755 ₽, по данным статистического органа, в Нефтекамске — 5 512 ₽, а в Стерлитамаке — 5 441 ₽.

Напомним, ранее стало известно, что в месяц жительницы республики готовы потратить на косметику и уход за собой свыше пяти тысяч руб. Отмечается, что наибольшей популярностью среди услуг в бьюти-сфере у женщин пользуется маникюр и педикюр. В летние месяцы, по данным опроса, также возрастает спрос на парикмахерские услуги.

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