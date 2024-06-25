Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755

Минимальная сумма для выживания в Башкирии по итогам мая составила в среднем 5 678 ₽. На эту сумму жители республики, по оценкам специалистов Башстата, могут приобрести минимальный продуктовый набор. Отметим, что данный набор включает в себя мясо, рыбу, бакалею, молочные продукты и продукты растительного происхождения, в том числе крупы, фрукты, овощи и другие товары. Всего туда входит 33 наименования.