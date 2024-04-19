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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Башкирии вновь зафиксировали рост цен на отдельные категории продуктов

В Башкирии вновь зафиксировали рост цен на отдельные категории продуктов

19 апреля 2024, 10:15
Фото: 1MI
Данные статистки о ценах на товары народного потребления публикует Башстат.

В Башкирии за неделю подорожали детское питание, чай и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

В Башкирии в период с 8 по 15 апреля выросли цены на ряд товаров. Так, за неделю в республике на 2,2% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — их средняя стоимость составила 502,91 ₽. На 2% подорожал чёрный байховый чай — средняя цена — 1177,20 руб. за кг. Замыкает тройку столовая свекла, прибавившая в цене, 1,9% — 45,76 руб. за кг.

Вместе с тем некоторые товары подешевели. Так, на 3,8% понизилась цена репчатого лука — 30,32 руб. за кг, на 2,5% подешевели огурцы (150,63 руб.), на 2,2% — белокочанная капуста (36,01 руб.).

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии в период с 9 по 15 апреля зафиксировали рост цен на бензин. В среднем за указанный период бензин в Башкирии подорожал на +0,07 рубля. Стоимость литра составила в среднем 52,63 рубля. Подробнее о динамике цен можно прочитать здесь.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Статистика#Новости Башкирии#Цены#Цены на продовольствие#Башстат
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