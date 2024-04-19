В Башкирии вновь зафиксировали рост цен на отдельные категории продуктов

В Башкирии в период с 8 по 15 апреля выросли цены на ряд товаров. Так, за неделю в республике на 2,2% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — их средняя стоимость составила 502,91 ₽. На 2% подорожал чёрный байховый чай — средняя цена — 1177,20 руб. за кг. Замыкает тройку столовая свекла, прибавившая в цене, 1,9% — 45,76 руб. за кг.