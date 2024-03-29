В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В Башкирии за неделю изменились цены на ряд продуктов.
Так, в период с 18 по 25 марта в республике сильнее всего выросла стоимость свеклы (+2,55%) — стоимость за кг составила 42,25 ₽. На 1,69% подорожала морковь — килограмм обойдется в среднем в 38,40 руб.
Стоимость хлеба и макаронных изделий, по данным статистиков, выросла 1,2%, составив 74,48 руб. и 78,96 руб. соответсвенно.
Повышение цен было также зафиксировано на молочные продукты. Так, творог подорожал на 1,49% — до 375,34 руб. за кг. Сливочное масло подорожало 0,46% — 795,75 руб. за кг. На 0,26% выросла стоимость молока — 83,20 руб. за литр.
В этот же период снизилась стоимость огурцов снизилась на 2,67% — кг обойдется в среднем в 159,6 ₽. На 2,57% подешевели томаты — до 234,5 руб. за кг. Яйца подешевели на 1,77% — десяток обойдется жителям республики в среднем в 112,2 руб.
Помимо этого, снизились цены на бананы и соль — на 1,22% и 1,12% соответственно. Стоимость килограмма бананов составила 148,3 рубля, соли — 12,3 руб.