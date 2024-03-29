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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция

В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция

29 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI
Данные статистики о динамике цен на популярные товарные категории публикует Башстат.

В Башкирии за неделю изменились цены на ряд продуктов.

Так, в период с 18 по 25 марта в республике сильнее всего выросла стоимость свеклы (+2,55%) — стоимость за кг составила 42,25 ₽. На 1,69% подорожала морковь — килограмм обойдется в среднем в 38,40 руб.

В Башкирии растут цены на помидоры и морковь
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Стоимость хлеба и макаронных изделий, по данным статистиков, выросла 1,2%, составив 74,48 руб. и 78,96 руб. соответсвенно.

Повышение цен было также зафиксировано на молочные продукты. Так, творог подорожал на 1,49% — до 375,34 руб. за кг. Сливочное масло подорожало 0,46% — 795,75 руб. за кг. На 0,26% выросла стоимость молока — 83,20 руб. за литр.

В этот же период снизилась стоимость огурцов снизилась на 2,67% — кг обойдется в среднем в 159,6 ₽. На 2,57% подешевели томаты — до 234,5 руб. за кг. Яйца подешевели на 1,77% — десяток обойдется жителям республики в среднем в 112,2 руб.

Помимо этого, снизились цены на бананы и соль — на 1,22% и 1,12% соответственно. Стоимость килограмма бананов составила 148,3 рубля, соли — 12,3 руб.

#Общество#Статистика#Новости Башкирии#Цены на молоко#Цены#Цены на продовольствие#Азамат Нухов#Новые магазины#Башстат
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