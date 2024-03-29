В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция

В этот же период снизилась стоимость огурцов снизилась на 2,67% — кг обойдется в среднем в 159,6 ₽. На 2,57% подешевели томаты — до 234,5 руб. за кг. Яйца подешевели на 1,77% — десяток обойдется жителям республики в среднем в 112,2 руб.