Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости

В Башкирии за девять месяцев 2023 года показатели рождаемости упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за указанный период в республике на свет появилось 27 023 ребенка — 13 853 мальчика и 13 170 девочек.