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Updated Сегодня, 03:38

Показатели рождаемости в Башкирии за год снизились на 1,3%

Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости

27 ноября 2023, 03:38
Фото: 1MI

Показатели рождаемости в Башкирии за год снизились на 1,3%

Данные статистики публикует Башстат.

В Башкирии за девять месяцев 2023 года показатели рождаемости упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за указанный период в республике на свет появилось 27 023 ребенка — 13 853 мальчика и 13 170 девочек.

Показатель рождаемости в республике находится на уровне 8,9 на 1 000 населения. При этом 30 муниципалитетах значения оказались ниже, чем в среднем по региону, в остальных 33 — выше.

Так, наиболее низкие показатели рождаемости зарегистрированы в Федоровском районе — 5,5 — на 1 000 человек населения. Низкие показатели также зафиксированы в Ермекеевском (5,9) и Белебеевском (6,3) районах, а также в Агидели (6,1) и Салавате (6,9).

В то же время высокие показатели рождаемости были зарегистрированы в Бурзянском (14), Баймакском (12,2) и Абзелиловском (11,9) районах республики.

#Общество#Рождаемость#Статистика#Азамат Нухов#Районы#Башстат#Города
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