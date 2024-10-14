Цены на молоко взлетели в Уфе

Согласно данным статистического ведомства, в январе 2023 года литр молока в Уфе можно было купить за 69,09 ₽ — к сентябрю его стоимость выросла уже до 75,78 ₽. Аналитики поделились также данными в целом по Башкирии и некоторых городах региона в том же временном промежутке;