Цены на молоко взлетели в Уфе

Posted 14 октября, 16:35
Published 14 октября, 16:35
Modified 14 октября, 17:15
Updated 14 октября, 17:15
Согласно данным статистического ведомства, в январе 2023 года литр молока в Уфе можно было купить за 69,09 ₽ — к сентябрю его стоимость выросла уже до 75,78 ₽. Аналитики поделились также данными в целом по Башкирии и некоторых городах региона в том же временном промежутке;
Отметим, что согласно данным «Руспродсоюза», в целом по России с начала 2024 года продукт подорожал на 12%. Эксперты связали такую динамику с ростом потребления молока и, соответственно, увеличением спроса. Как пишет портал URA.ru, специалист ассоциации также указал на недостаточную обеспеченность российского рынка молоком отечественного производства.