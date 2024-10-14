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Posted 14 октября, 16:35

Published 14 октября, 16:35

Modified 14 октября, 17:15

Updated 14 октября, 17:15

Цены на молоко взлетели в Уфе

Цены на молоко взлетели в Уфе

14 октября 2024, 16:35
Фото: 1MI
Коровье молоко в магазинах Башкирии с начала 2023 года набрало в цене 11,5% — следует из свежего исследования Башстата.

Согласно данным статистического ведомства, в январе 2023 года литр молока в Уфе можно было купить за 69,09 ₽ — к сентябрю его стоимость выросла уже до 75,78 ₽. Аналитики поделились также данными в целом по Башкирии и некоторых городах региона в том же временном промежутке;

  • Башкортостан: 66,79 ₽ — 74,32 ₽;
  • Нефтекамск: 64,11 ₽ — 72,35 ₽;
  • Сибай: 64,65 ₽ — 72,18 ₽;
  • Стерлитамак: 67,72 ₽ — 71,65 ₽.

Отметим, что согласно данным «Руспродсоюза», в целом по России с начала 2024 года продукт подорожал на 12%. Эксперты связали такую динамику с ростом потребления молока и, соответственно, увеличением спроса. Как пишет портал URA.ru, специалист ассоциации также указал на недостаточную обеспеченность российского рынка молоком отечественного производства.

Цены в Башкирии перестали расти
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Ранее Mkset сообщал о повышении цен в заведениях общепита Республики Башкортостан.

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