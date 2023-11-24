Огурцы, помидоры и яйца: в Башкирии снова выросли цены на продукты

Изменили гражданам даже в «Красном&Белом» — раньше там яйца были самыми дешёвыми в городе, а теперь доходят до 100 рублей за 10 штук. Но цены растут не только на продукты, но и на социальные услуги — детский сад обойдётся родителям в дополнительные 399 рублей в месяц.