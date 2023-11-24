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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Башкирии за неделю заметно подорожали овощи, фрукты и яйца

Огурцы, помидоры и яйца: в Башкирии снова выросли цены на продукты

24 ноября 2023, 09:12
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю заметно подорожали овощи, фрукты и яйца

Рост цен на некоторые продукты превысил официальную инфляцию.

Очередная неделя завершилась ростом цен на продукты. Обновлённую информацию предоставил Башстат.

По итогам октября официальная инфляция приблизилась к 6%, а жители Башкирии возмутились, что приходится «работать на ЖКХ и продукты».

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Новые данные не обнадёживают. За неделю цены выросли на большинство продуктов — прежние ценники остались лишь у варёной колбасы и баранины. Подешевели детские овощные и мясные консервы, лук, пшено, сахар, печенье, рис, макароны, мука, сметана, подсолнечное масло и несколько других продуктов. Самое резкое падение — в 2,8%.

Суммарно цены выросли на 0,55%. Наибольший рост продемонстрировали ценники на огурцы (+7,7%), помидоры (7%) и яйца (6,1%). Для этих товаров рост цен за неделю обогнал среднюю годовую инфляцию.

Также значительно подорожали свёкла, бананы, капуста, сухие молочные смеси для детского питания. Молоко подорожало на 0,1%, сливочное масло — на 1,5%. Несмотря на то, что мука стала более доступной, хлебобулочные изделия не отстают от общей тенденции — хлеб из пшеничной муки прибавил в цене 0,3%.

Изменили гражданам даже в «Красном&Белом» — раньше там яйца были самыми дешёвыми в городе, а теперь доходят до 100 рублей за 10 штук. Но цены растут не только на продукты, но и на социальные услуги — детский сад обойдётся родителям в дополнительные 399 рублей в месяц.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Инфляция#Идэль Гумеров#Башстат
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