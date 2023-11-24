Огурцы, помидоры и яйца: в Башкирии снова выросли цены на продукты

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Очередная неделя завершилась ростом цен на продукты. Обновлённую информацию предоставил Башстат.
По итогам октября официальная инфляция приблизилась к 6%, а жители Башкирии возмутились, что приходится «работать на ЖКХ и продукты».
Новые данные не обнадёживают. За неделю цены выросли на большинство продуктов — прежние ценники остались лишь у варёной колбасы и баранины. Подешевели детские овощные и мясные консервы, лук, пшено, сахар, печенье, рис, макароны, мука, сметана, подсолнечное масло и несколько других продуктов. Самое резкое падение — в 2,8%.
Суммарно цены выросли на 0,55%. Наибольший рост продемонстрировали ценники на огурцы (+7,7%), помидоры (7%) и яйца (6,1%). Для этих товаров рост цен за неделю обогнал среднюю годовую инфляцию.
Также значительно подорожали свёкла, бананы, капуста, сухие молочные смеси для детского питания. Молоко подорожало на 0,1%, сливочное масло — на 1,5%. Несмотря на то, что мука стала более доступной, хлебобулочные изделия не отстают от общей тенденции — хлеб из пшеничной муки прибавил в цене 0,3%.
Изменили гражданам даже в «Красном&Белом» — раньше там яйца были самыми дешёвыми в городе, а теперь доходят до 100 рублей за 10 штук. Но цены растут не только на продукты, но и на социальные услуги — детский сад обойдётся родителям в дополнительные 399 рублей в месяц.