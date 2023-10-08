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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

8 октября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Данные статистики о ценах на медикаменты в аптеках республики обнародовал Башстат.

По данным Башстата, в период с 26 сентября по 2 октября поливитамины выросли в цене на 4,8%, их стоимость составила 92,21 ₽. Комбинированные анальгетики подорожали на 1,5% — 129,78 ₽. Среди противовирусных препаратов подорожал «Эргферон — его стоимость выросла на 1,3%, составив 474,39 руб.

Некоторые аптечные препараты подешевели. В их числе препарат от кашля «Реналгин», чья стоимость снизилась на 1,3% до 262,54 ₽. Также на 0,4% подешевела мазь «Левомиколь» — 178,54 руб.

Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии
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#Общество#Статистика#Аптеки#Лекарства#Цены#Азамат Нухов#Лекарственные средства#Башстат
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