В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По данным Башстата, в период с 26 сентября по 2 октября поливитамины выросли в цене на 4,8%, их стоимость составила 92,21 ₽. Комбинированные анальгетики подорожали на 1,5% — 129,78 ₽. Среди противовирусных препаратов подорожал «Эргферон — его стоимость выросла на 1,3%, составив 474,39 руб.
Некоторые аптечные препараты подешевели. В их числе препарат от кашля «Реналгин», чья стоимость снизилась на 1,3% до 262,54 ₽. Также на 0,4% подешевела мазь «Левомиколь» — 178,54 руб.