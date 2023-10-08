В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

По данным Башстата, в период с 26 сентября по 2 октября поливитамины выросли в цене на 4,8%, их стоимость составила 92,21 ₽. Комбинированные анальгетики подорожали на 1,5% — 129,78 ₽. Среди противовирусных препаратов подорожал «Эргферон — его стоимость выросла на 1,3%, составив 474,39 руб.