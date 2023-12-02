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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Башкирии опубликовали данные о младенческой смертности за 9 месяцев 2023 года

В Башкирии в 2023 году скончались 114 детей в возрасте до одного года

2 декабря 2023, 12:51
Фото: 1MI

В Башкирии опубликовали данные о младенческой смертности за 9 месяцев 2023 года

Данные статистики публикует Башстат.
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Дети

В период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии скончались 114 детей в возрасте до одного года. По данным статистики, на 1 000 новорожденных приходится в среднем 4,2 случая смерти. Отмечается, что в 2023 году показатели младенческой смертности снизились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как следует из данных, опубликованных Башстатом, в 2023 году пик младенческой смертности был зафиксирован в августе. В последний месяц лета не стало 23 младенцев.

В 2022 и 2021 годах наиболее высокие показатели младенческой смертности были зафиксированы в январе. Январь 2021 года унес жизни 20 детей в возрасте до года, январь 2022 — 32.

#Общество#Дети#Рождаемость#Статистика#Смертность#Младенческая смертность#Азамат Нухов#Башстат
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