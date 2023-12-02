В Башкирии в 2023 году скончались 114 детей в возрасте до одного года

В период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии скончались 114 детей в возрасте до одного года. По данным статистики, на 1 000 новорожденных приходится в среднем 4,2 случая смерти. Отмечается, что в 2023 году показатели младенческой смертности снизились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.