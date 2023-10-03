В Башкирии умирают тысячи мужчин трудоспособного возраста

По муниципальным образованиям статистика смертности очень неравномерна. Например, есть районы, где смертность стала ниже — в Абзелиловском районе, городе Мелеузе, Нуримановском районе и т. д. В то же время есть и места, где смертность выросла. Например, в Гафурийском районе умерло на 4 человек больше, чем за столько же времени 2022 года. В Давлекановском — на 8 человек, в Бураевском — на 32 человек. На 40 человек увеличилось число погибших в Нефтекамске.