В Башкирии умирают тысячи мужчин трудоспособного возраста

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
С января по июль 2023 года в Башкирии умерло 27 969 человек. Это меньше, чем за такой же период прошлого года почти на 1200 человек. Статистика показывают, что умирают в основном пенсионеры.
В то же время Башстат констатирует, что с начала года умерло 79 младенцев до 1 года жизни, 99 — до 4 лет, а до достижения совершеннолетия не дожил 181 ребёнок. Как правило, среди детей мальчиков умирает в 2 раза больше, чем мужчин. По показателю младенческой смертности у Башкортостана такой же показатель, как в среднем в ПФО — 3,8 на 1000 человек населения. А в соседнем Татарстане ситуация лучше — 3,1 умерших новорожденных.
Однако среди представителей трудоспособного населения всё сильно меняется. Оказывается, мужчин в этом возрасте (от совершеннолетия примерно до пенсии) умирает в 4 раза больше — 6 194 против 1520 женщин. В прошлом году перекос был не таким резким, но всё равно значительным — 5 970 против 1 567.
При этом в общей статистике смертности статистика не столь велика — в Башкирии умерло 15 228 мужчин и 12 741 женщин. Дело в том, что в пенсионном возрасте женщин умирает больше.
В расчёте на тысячу человек в Башкирии 11,8 человек (по сравнению с 12,4 годом ранее) — этот показатель лучше, чем по стране в среднем, где на 1000 человек умирает 12,1.
По муниципальным образованиям статистика смертности очень неравномерна. Например, есть районы, где смертность стала ниже — в Абзелиловском районе, городе Мелеузе, Нуримановском районе и т. д. В то же время есть и места, где смертность выросла. Например, в Гафурийском районе умерло на 4 человек больше, чем за столько же времени 2022 года. В Давлекановском — на 8 человек, в Бураевском — на 32 человек. На 40 человек увеличилось число погибших в Нефтекамске.
Бураевский район является анти-лидером в статистике смертности. На одну тысячу человек населения там приходится 21,2 умерших (почти на 10 единиц хуже, чем по республике в целом). Следом идёт Калтасинский и Миякинский район — коэффициент 18,2 и 17,9 соответственно. Более, чем в 2 раза ситуация лучше в Уфимском районе — 8,4 умерших на 1000 человек.
Ранее мы писали о том, в каких районах Башкирии больше населения.