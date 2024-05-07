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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Размер реальной зарплаты в Башкирии составил почти 10%

В Башкирии выросли зарплаты

7 мая 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney

Размер реальной зарплаты в Башкирии составил почти 10%

Об изменениях размера оплаты труда в республике сообщает Башстат.

В период с января по февраль 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкирии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58 384 ₽. Вместе с этим отмечается рост реальных зарплат, составивший за год +9,6%.

Отметим, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата представляет собой величину заработной платы с учетом налогов и прочих удержаний. Реальная же зарплата высчитывается путём деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

Напомним, ранее власти региона объявили о намерении увеличить суммы должностных окладов и индексации зарплат. Таким методом в правительстве намерены серьезно повысить уровень среднедушевого дохода граждан.

Как следует из опубликованного ранее постановления правительства об итогах социально-экономического развития, размер средней зарплаты в Башкирии достиг 56,7 тысяч рублей. Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом средний уровень оплаты труда вырос на 15%. При этом реальный рост с учетом цен составил 10,3%, а увеличение расходов — 7,4%.

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