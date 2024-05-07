В Башкирии выросли зарплаты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В период с января по февраль 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкирии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58 384 ₽. Вместе с этим отмечается рост реальных зарплат, составивший за год +9,6%.
Отметим, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата представляет собой величину заработной платы с учетом налогов и прочих удержаний. Реальная же зарплата высчитывается путём деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.
Напомним, ранее власти региона объявили о намерении увеличить суммы должностных окладов и индексации зарплат. Таким методом в правительстве намерены серьезно повысить уровень среднедушевого дохода граждан.
Как следует из опубликованного ранее постановления правительства об итогах социально-экономического развития, размер средней зарплаты в Башкирии достиг 56,7 тысяч рублей. Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом средний уровень оплаты труда вырос на 15%. При этом реальный рост с учетом цен составил 10,3%, а увеличение расходов — 7,4%.