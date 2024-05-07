В Башкирии выросли зарплаты

В период с января по февраль 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкирии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58 384 ₽. Вместе с этим отмечается рост реальных зарплат, составивший за год +9,6%.