Новогодний дуэт взлетел в цене в Башкирии

Posted 19 ноября, 05:54
Published 19 ноября, 05:54
Modified 19 ноября, 06:47
Updated 19 ноября, 06:47
По свежим данным статистики за октябрь 2024 года, икра лососевых рыб взлетела в цене на 22,9% по сравнению с сентябрем того же года. А сливочное масло тоже не отстало — его стоимость только за месяц увеличилась на 10%. Если же смотреть «вглубь», то за октябрь 2023 года масло подорожало на целых 31,52%.
А как же бутерброд без хлеба? Тут тоже не все так гладко. Хотя за последние месяцы цена на хлеб осталась относительно стабильной, если сравнить с октябрем 2023 года, но и она всё же выросла на 12,47%. Так что даже этот элемент новогоднего угощения обойдется жителям Башкирии чуть дороже.
Как ранее сообщал Mkset, столица Башкирии вошла в топ-10 популярных направлений для новогоднего отдыха.