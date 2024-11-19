Новогодний дуэт взлетел в цене в Башкирии

А как же бутерброд без хлеба? Тут тоже не все так гладко. Хотя за последние месяцы цена на хлеб осталась относительно стабильной, если сравнить с октябрем 2023 года, но и она всё же выросла на 12,47%. Так что даже этот элемент новогоднего угощения обойдется жителям Башкирии чуть дороже.