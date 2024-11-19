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Posted 19 ноября, 05:54

Published 19 ноября, 05:54

Modified 19 ноября, 06:47

Updated 19 ноября, 06:47

Масло и икра подорожали в Башкортостане

Новогодний дуэт взлетел в цене в Башкирии

19 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI.

Масло и икра подорожали в Башкортостане

К праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона дороже, сообщает во вторник, 19 ноября, статистика Башстата.

По свежим данным статистики за октябрь 2024 года, икра лососевых рыб взлетела в цене на 22,9% по сравнению с сентябрем того же года. А сливочное масло тоже не отстало — его стоимость только за месяц увеличилась на 10%. Если же смотреть «вглубь», то за октябрь 2023 года масло подорожало на целых 31,52%.

А как же бутерброд без хлеба? Тут тоже не все так гладко. Хотя за последние месяцы цена на хлеб осталась относительно стабильной, если сравнить с октябрем 2023 года, но и она всё же выросла на 12,47%. Так что даже этот элемент новогоднего угощения обойдется жителям Башкирии чуть дороже.

Как ранее сообщал Mkset, столица Башкирии вошла в топ-10 популярных направлений для новогоднего отдыха.

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