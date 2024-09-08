450-летие Уфы

Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города

Начальник уфимской администрации Ратмир Мавлиев поделился деталями реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. Градоначальник назвал три направления, по которым ведётся работа и пообещал сдачу одного из участков в этом году.