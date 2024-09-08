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450-летие Уфы

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Сентябрь
«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
8 сентября, 06:41
Август
Бойцы СВО отправили в Уфу обращение
31 августа, 08:42
В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай
26 августа, 07:46
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
22 августа, 09:47
В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт
22 августа, 09:25
Украшению Уфы мешает погода
21 августа, 04:51
День города опять отменили в Башкирии
20 августа, 06:05
Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
19 августа, 11:56
Уфу перекроют на неделю
19 августа, 10:48
Хабирову пришлось выдержать бой
19 августа, 08:55
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
18 августа, 04:38
Июль
В Уфе проложат тропу в прошлое
Городские власти намерены восстановить пешеходный спуск от знаменитой водонапорной башни — будущего арт-объекта, указано в сообщении мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
31 июля, 09:01
Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу
Ленту в честь Башкирии готовят московская кинокомпания «12Кадр» и уфимская киностудия «Уральский кинопарк» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета».
8 июля, 10:51
Июнь
Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города
Начальник уфимской администрации Ратмир Мавлиев поделился деталями реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. Градоначальник назвал три направления, по которым ведётся работа и пообещал сдачу одного из участков в этом году.
4 июня, 14:48
Тайные свидания жён уфимских чекистов вдохновили на граффити
1 июня, 10:10
Май
Уфе подарили летний пушистый символ
31 мая, 12:59
Безруков и Мацуев стали народными артистами Башкирии
Актер и музыкант неоднократно посещали Башкирию, представляя свои новые творческие проекты, сообщил глава республики Радий Хабиров.
30 мая, 15:01
Центр Уфы перекроют из-за книг и школьников
16 мая, 11:35

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