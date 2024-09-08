«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Как сообщал Mkset, о грядущем обновлении памятника в ноябре 2023 года заявлял глава региона Радий Хабиров. Глава Башкирии подтвердил, что скульптура будет на некоторое время снята для проведения необходимых работ. Сам руководитель Башкортостана при этом заявлял, что решение это ему далось крайне нелегко.