«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В столице Башкирии, судя по всему, готовятся начать работы по реставрации памятника Салавату Юлаеву. Утром воскресенья, 8 сентября, к скульптуре для осмотра поднялась бригада специалистов на автоподъёмнике.
Как сообщал Mkset, о грядущем обновлении памятника в ноябре 2023 года заявлял глава региона Радий Хабиров. Глава Башкирии подтвердил, что скульптура будет на некоторое время снята для проведения необходимых работ. Сам руководитель Башкортостана при этом заявлял, что решение это ему далось крайне нелегко.
При этом Хабиров упоминал, что реконструкция начнётся после празднования 450-летия Уфы. Напомним, торжественные мероприятия по этому поводу проходили 30–31 августа 2024 года.
Официальные ведомства и чиновники пока никак происходящее не комментировали. Вполне возможно, что тема памятника будет поднята на оперативном совещании Хабирова с подчинёнными в понедельник, 9 сентября.
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе был открыт в ноябре 1967 года. Высота объекта составляет 9,8 м, а масса — 40 тонн.
UPD Mkset удалось выяснить, с чем был связан визит специалистов к памятнику. Как сообщили изданию в мэрии города, к памятнику приезжала съёмочная группа местного телеканала в рамках работы над новым кинофильмом.