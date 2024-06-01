Тайные свидания жён уфимских чекистов вдохновили на граффити

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Скрывающий свою личность, как британский Бэнкси, граффитчик из Уфы Скаска раскрасил двор, где когда-то жил писатель Сергей Довлатов. Художник недавно увлёкся творчеством писателя и с удивлением узнал, что литератор жил в Уфе. Еще младенцем в доме №56 по улице Гоголя.
После визита граффитчика двор Довлатова стал напоминать книгу. Скаска расписал арку цитатами из работ Сергея Довлатова. Потом граффитчик направил свой баллончик на стоящий рядом заброшенный пристрой. Художник уверяет, что в этом подвальчике почти век назад устраивали тайные встречи жёны сотрудников НКВД в Уфе. Эта история вдохновила Скаску, и он украсил и подвал.
Все свои граффити парень посвятил 450-летию Уфы.