Тайные свидания жён уфимских чекистов вдохновили на граффити

После визита граффитчика двор Довлатова стал напоминать книгу. Скаска расписал арку цитатами из работ Сергея Довлатова. Потом граффитчик направил свой баллончик на стоящий рядом заброшенный пристрой. Художник уверяет, что в этом подвальчике почти век назад устраивали тайные встречи жёны сотрудников НКВД в Уфе. Эта история вдохновила Скаску, и он украсил и подвал.