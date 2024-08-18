Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе

По информации «Комсомольской правды», Юрий Антонов равнодушен к тому, на каком автомобиле передвигаться по городу, при этом по-настоящему важной для артиста была продажа его музыкальных дисков. Стол для их продажи должен располагаться в лучшем месте фойе концертной площадки. Кроме того, как сообщает издание, несколько лет тому назад Антонов мог потребовать от организаторов вино по цене несколько десятков тысяч рублей за бутылку.