Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Напомним, ранее сообщалось, что выступить на 450-летие города собирались Сергей Лазарев, рэперы HammAli & Navai. Кроме того, Афиша Дня города Уфы включает выступления Олега Газманова, Гарика Сукачёв и других звёзды. Всего город собирается потратить на них порядка ₽38 млн. Конкретной информации о райдерах на портале госзакупок нет, однако изучив запросы артистов на прошлых мероприятиях, можно понять, какую планку обычно задирают звёзды.
Так, первым уфимцев с Днём города-2024 поздравит Олег Газманов. Известный не только своей музыкой, но и акробатическими номерами артист выступит на площади Ленина 31 августа в рамках официальной церемонии открытия фестиваля «Уфа на все времена» (12+). Старт мероприятия, по информации мэрии, запланирован на 12:00.
По информации издания E1, от организаторов концертов Газманов требует автомобиль представительского класса для передвижения по городу для себя и комфортабельный автобус для своей команды. Кроме того, певец настаивает на сопровождении ГАИ при затрудненном движении по городу из-за автомобильных пробок или нехватке времени.
Проживать Газманов готов в номере класса «люкс» лучшей гостиницы города, однако возможны варианты с загородными коттеджными комплексами либо государственными резиденциями. Изысканная люксовая атмосфера должна сохраняться и в гримерке музыканта. Там в обязательном порядке должно быть большое зеркало, мебель, премиальные продукты питания и элитный алкоголь.
Как сообщал ранее Mkset, на выполнение требований из райдера Олега Газманова и его коллектива потратят ₽2,2 млн, а за свое выступление в Уфе исполнитель хитов «Морячка» и «Есаул» получит ₽8,6 млн.
Вечером того же дня Уфу поздравят с юбилеем легендарный композитов Юрий Антонов и рокер Гарик Сукачев. Их выступления пройдут в Калининском районе Уфы на площади перед Дворцом культуры «Мотостроитель» в субботу, 31 августа, с 19:00 до 23:00(12+).
По информации «Комсомольской правды», Юрий Антонов равнодушен к тому, на каком автомобиле передвигаться по городу, при этом по-настоящему важной для артиста была продажа его музыкальных дисков. Стол для их продажи должен располагаться в лучшем месте фойе концертной площадки. Кроме того, как сообщает издание, несколько лет тому назад Антонов мог потребовать от организаторов вино по цене несколько десятков тысяч рублей за бутылку.
Всего Антонов заработает за вечер ₽11,5 млн. Расходы на перелет, проживание и питание команды Антонова выделят еще ₽4,8 млн.
Рокеру Гарику Сукачеву, несмотря на брутально-панковское звучание значительной части его дискографии, как оказалось, совсем не чужды проявления комфорта и роскоши. Так, по данным сайта Onliner, Сукачев предпочитает люксовые номера в пятизвездочных гостиницах в центре города и немецкие иномарки премиум-класса для передвижения по городу. В отдельной гримерке наряду со стандартным набором безалкогольных напитков и закусок обязательно должен быть крепкий элитный алкоголь.
Сукачёв получит несколько более скромную по сравнению с Антоновым, но все же внушительную денежную сумму — ₽7,7 млн руб. Билеты, питание и проживание коллектива Сукачёва были оценены в ₽3,2 млн.
Среди необычных пунктов в райдере музыканта — врач-фониатор, который проведет рокеру медосмотр перед выступлением и отдельные места в самолете для музыкальных инструментов.
В разных источниках ранее появлялась разнящаяся информация о том, кто приедет на «Сердце Евразии» (12+) в Уфе. Утверждается, что на мероприятие могут позвать братьев Абдразаковых, Николая Баскова, группу «Пицца», Элвина Грея, Сергея Лазарева, а также дуэт HammAli & Navai и Хабиба. Сколько будет стоить такое удовольствие — пока неясно, однако информации о размахе капризов некоторых звёзд можно найти предостаточно.
Как пишет kp.ru, одно из обязательных требований автора хитов — наличие в гримёрке ингридиентов для его любимого «разогревающего» напитка. Речь вовсе не об алкоголе, а о чае с мёдом и имбирём, полезном для связок. В списке также значился утюг и гладильная доска, такой набор важен скорее для шоу певца, в которых тот часто меняет костюмы.
После неприятного инцидента во время гастролей певец решил отдельно прописать требование о наличии горячей и холодной воды в номере. Согласно информации Ngs.ru, в люксовом отеле, где Басков ночевал со своей спутницей, из-за коммунальной аварии однажды перекрыли водоснабжение.