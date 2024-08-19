Уфу перекроют на неделю

Городские власти с понедельника, 19 августа, вводят ограничение на движение по проезду в районе знаменитого уфимского фонтана «Мальчик с кураем». Временный запрет на движение транспорта на бульваре Саид-Галиева связан с тем, что коммунальщикам нужно успеть завершить работы на сетях снабжения фонтана водой и электричеством к 450-летию Уфы. Монтаж инженерии планируют закончить к 26 августа. Таким образом, проезд между домами № 106 и 106/1 на проспекте Октября в Уфе будет закрыт минимум на неделю.