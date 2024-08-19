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Уфу перекроют на неделю

Уфу перекроют на неделю

19 августа 2024, 10:48
Фото: Ратмир Мавлиев
У коммунальщиков и строителей — работы, у водителей и пассажиров — головная боль, сообщает о грядущих проблемах пресс-служба администрация Уфы.

Городские власти с понедельника, 19 августа, вводят ограничение на движение по проезду в районе знаменитого уфимского фонтана «Мальчик с кураем». Временный запрет на движение транспорта на бульваре Саид-Галиева связан с тем, что коммунальщикам нужно успеть завершить работы на сетях снабжения фонтана водой и электричеством к 450-летию Уфы. Монтаж инженерии планируют закончить к 26 августа. Таким образом, проезд между домами № 106 и 106/1 на проспекте Октября в Уфе будет закрыт минимум на неделю.

Кроме того, с вечера понедельника, 19 августа, на сутки закрывают проезд на улице Архитектора Рехмукова в Уфе. Там завершают монтаж фасада нового Дворца Борьбы. Его также планируют презентовать на 450-летие Уфы.

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