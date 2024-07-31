В Уфе проложат тропу в прошлое

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о ходе благоустройства нового городского арт-объекта, в который хотят превратить старую коммунальную инфраструктуру. Речь идёт об обновлении исторической водонапорной башни на улице Алтайской в Уфе. До 2024 года эта территория была заброшена. Теперь в нее решили вдохнуть новую жизнь и создать неожиданную точку осмотра достопримечательной Уфы с высоты птичьего полёта.
— Сейчас восстанавливаем быстрый пеший доступ с набережной. Расчищаем старую тропу от зарослей, мусора, который здесь копился годами. Установим лестницу. Кстати, с этого маршрута открывается совершено новый ракурс на памятник Салавату Юлаеву, — отметил в своем сообщении Ратмир Мавлиев.
Насколько прав мэр Уфы — можно оценить в его видео, снятом у башни.
Добавим, что точного срока завершения благоустройства городские власти еще не называли. Стоит предположить, что все работы постараются завершить к концу августа, кануну празднования 450-летия Уфы. Башня не использовалась с конца 1970-х годов, когда их нее переехала местная обсерватория. Возраст сооружения составляет порядка 130 лет.