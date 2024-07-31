В Уфе проложат тропу в прошлое

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о ходе благоустройства нового городского арт-объекта, в который хотят превратить старую коммунальную инфраструктуру. Речь идёт об обновлении исторической водонапорной башни на улице Алтайской в Уфе. До 2024 года эта территория была заброшена. Теперь в нее решили вдохнуть новую жизнь и создать неожиданную точку осмотра достопримечательной Уфы с высоты птичьего полёта.