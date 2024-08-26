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В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай

В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай

26 августа 2024, 07:46
Фото: Администрация УФы
Творческая навигация по городским улицам намечена на первый день осени, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Уфимские транспортники в 2024 году не стали отказываться от полюбившейся пассажирам городского электротранспорта традиционной литературной акции. Так, в воскресенье, 1 сентября, на рельсы городских дорог выйдет «Уфимский поэтический трамвай». Романтичный вагончик будет курсировать от цирка до улицы Пушкина в Уфе с 11:00 до 13:00.

Поездки будут проходить под творческие перформансы. Пассажирам «Уфимского поэтического трамвая» обещают выступления местной богемы. Они будут петь и читать стихи, заготовлены творческие сюрпризы. В 2024 году акцию приурочили к 450-летию Уфы.

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Напомним, на прошлой неделе на работу в Уфе вышли прибывшие из Москвы трамваи. Одним из первых пассажиров стал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

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