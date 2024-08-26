В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай

Уфимские транспортники в 2024 году не стали отказываться от полюбившейся пассажирам городского электротранспорта традиционной литературной акции. Так, в воскресенье, 1 сентября, на рельсы городских дорог выйдет «Уфимский поэтический трамвай». Романтичный вагончик будет курсировать от цирка до улицы Пушкина в Уфе с 11:00 до 13:00.



Поездки будут проходить под творческие перформансы. Пассажирам «Уфимского поэтического трамвая» обещают выступления местной богемы. Они будут петь и читать стихи, заготовлены творческие сюрпризы. В 2024 году акцию приурочили к 450-летию Уфы.