В Уфе поставят пиксельную елку

Вторая праздничная площадка расположится возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь также установят пиксельную елку, но уже высотой 32 метра. На площадке также расположится фотозона, посвященная 450-летнему юбилею Уфы. Третья пиксельная елка украсит площадь у ДК «Моторостроитель» в Калининском районе. Ее монтаж также начался. Всего в Уфе к празднику планируется установить около 150 елей — как живых, так и искусственных, включая дворы.