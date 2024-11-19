В Уфе поставят пиксельную елку

Posted 19 ноября, 12:43
Published 19 ноября, 12:43
Modified 19 ноября, 12:45
Updated 19 ноября, 12:45
Как стало известно, на площади имени Ленина стартовал монтаж пиксельной елки высотой 30 метров. Рабочие уже занимаются подготовкой основания и сборкой каркаса, и хотя процесс требует времени, его планируется завершить в течение 10 дней.
Площадь имени Ленина станет одной из основных праздничных локаций. Здесь, помимо пиксельной елки, будет оформлен «Башкирский пряничный городок», где разместятся стилизованные домики, ледяные скульптуры, а также фотозоны и две горки для детей. За памятником организуют ледяной лабиринт, а вокруг фонтана зальют каток. Также, на Горсовете будет работать Резиденция Деда Мороза.
Вторая праздничная площадка расположится возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь также установят пиксельную елку, но уже высотой 32 метра. На площадке также расположится фотозона, посвященная 450-летнему юбилею Уфы. Третья пиксельная елка украсит площадь у ДК «Моторостроитель» в Калининском районе. Ее монтаж также начался. Всего в Уфе к празднику планируется установить около 150 елей — как живых, так и искусственных, включая дворы.