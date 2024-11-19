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Posted 19 ноября, 12:43

Published 19 ноября, 12:43

Modified 19 ноября, 12:45

Updated 19 ноября, 12:45

В Уфе поставят пиксельную елку

В Уфе поставят пиксельную елку

19 ноября 2024, 12:43
Фото: Мэрия Уфы.
Сюжет
Праздник
В столице Башкирии началась установка пиксельной елки на площади имени Ленина, сообщает во вторник, 19 ноября, администрация города.

Как стало известно, на площади имени Ленина стартовал монтаж пиксельной елки высотой 30 метров. Рабочие уже занимаются подготовкой основания и сборкой каркаса, и хотя процесс требует времени, его планируется завершить в течение 10 дней.

Площадь имени Ленина станет одной из основных праздничных локаций. Здесь, помимо пиксельной елки, будет оформлен «Башкирский пряничный городок», где разместятся стилизованные домики, ледяные скульптуры, а также фотозоны и две горки для детей. За памятником организуют ледяной лабиринт, а вокруг фонтана зальют каток. Также, на Горсовете будет работать Резиденция Деда Мороза.

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Вторая праздничная площадка расположится возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь также установят пиксельную елку, но уже высотой 32 метра. На площадке также расположится фотозона, посвященная 450-летнему юбилею Уфы. Третья пиксельная елка украсит площадь у ДК «Моторостроитель» в Калининском районе. Ее монтаж также начался. Всего в Уфе к празднику планируется установить около 150 елей — как живых, так и искусственных, включая дворы.

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