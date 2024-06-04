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Published Сегодня, 14:48

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Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города

Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города

4 июня 2024, 14:48
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
Начальник уфимской администрации Ратмир Мавлиев поделился деталями реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. Градоначальник назвал три направления, по которым ведётся работа и пообещал сдачу одного из участков в этом году.

Так, мэр заявил, что отрезок от Ленина до Цюрупы должен быть готов уже в 2024 году — там обновляют проезжую часть, тротуары и дорожки для велосипедов. Кроме того, Мавлиев напомнил, что на улице реконструируют дома, признанные историческими памятниками. Восемь из них начнут реставрировать в августе.

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Сити-менеджер также добавил, что вокруг объектов культурного наследия создают «единое прогулочное пространство», однако перед выполнением этой задачи встал ряд трудностей — при проектировании учли не все коммуникации от других зданий, в связи с чем появилась необходимость проводить новые геологические изыскания.

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