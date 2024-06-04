Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города

Так, мэр заявил, что отрезок от Ленина до Цюрупы должен быть готов уже в 2024 году — там обновляют проезжую часть, тротуары и дорожки для велосипедов. Кроме того, Мавлиев напомнил, что на улице реконструируют дома, признанные историческими памятниками. Восемь из них начнут реставрировать в августе.