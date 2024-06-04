Мэр Уфы назвал три «главные проблемы» города

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Так, мэр заявил, что отрезок от Ленина до Цюрупы должен быть готов уже в 2024 году — там обновляют проезжую часть, тротуары и дорожки для велосипедов. Кроме того, Мавлиев напомнил, что на улице реконструируют дома, признанные историческими памятниками. Восемь из них начнут реставрировать в августе.
Сити-менеджер также добавил, что вокруг объектов культурного наследия создают «единое прогулочное пространство», однако перед выполнением этой задачи встал ряд трудностей — при проектировании учли не все коммуникации от других зданий, в связи с чем появилась необходимость проводить новые геологические изыскания.