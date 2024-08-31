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Бойцы СВО отправили в Уфу обращение

Бойцы СВО отправили в Уфу обращение

31 августа 2024, 08:42
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Военнослужащие передали важные слова горожанам через мэра башкирской столицы.

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях опубликовал кадры, записанные военнослужащими — уроженцами Башкирии, принимающих участие в боевых действиях.

Трое военнослужащих передали сити-менеджеру и жителям Уфы поздравление с юбилеем города. Напомним, 31 августа Уфа отмечает 450-летнюю годовщину со дня своего основания.

— Желаем вам процветания, дорогие наши земляки, и здоровья!
Видео: Ратмир Мавлиев / Telegram

Ранее столицу Башкирии с 450-летним юбилеем поздравил также президент России Владимир Путин. Глава государства назвал праздник поводом вспомнить о великих уфимцах, прославивших свою малую родину, а также назвал Уфу городом, устремлённым в будущее и сохраняющим при этом свою самобытность.

Срочное обращение Путина к Уфе
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