Бойцы СВО отправили в Уфу обращение

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях опубликовал кадры, записанные военнослужащими — уроженцами Башкирии, принимающих участие в боевых действиях.
Трое военнослужащих передали сити-менеджеру и жителям Уфы поздравление с юбилеем города. Напомним, 31 августа Уфа отмечает 450-летнюю годовщину со дня своего основания.
— Желаем вам процветания, дорогие наши земляки, и здоровья!
Ранее столицу Башкирии с 450-летним юбилеем поздравил также президент России Владимир Путин. Глава государства назвал праздник поводом вспомнить о великих уфимцах, прославивших свою малую родину, а также назвал Уфу городом, устремлённым в будущее и сохраняющим при этом свою самобытность.