Бойцы СВО отправили в Уфу обращение

Ранее столицу Башкирии с 450-летним юбилеем поздравил также президент России Владимир Путин. Глава государства назвал праздник поводом вспомнить о великих уфимцах, прославивших свою малую родину, а также назвал Уфу городом, устремлённым в будущее и сохраняющим при этом свою самобытность.