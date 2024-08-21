Украшению Уфы мешает погода

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил очередные рабочие визиты к объектам, создание и благоустройство которых приурочено к юбилею города. Напомним, праздничные мероприятия — если планы столичных чиновников не изменятся вслед за коллегами из районов — должны будут пройти 30–31 августа.
О визитах градоначальник отчитался фотографиями на своих страницах в социальных сетях. Как заверил сити-менеджер, работы — «уже на финишной прямой». При этом свои коррективы в планы властей вносят непростые погодные условия.
— Погода мешает, но все настроены на рабочий режим. Будем дожимать! — гласит публикация Мавлиева.
В начале августа глава уфимской администрации также давал подчинённым поручение «не ориентироваться на погоду» и «по-максимуму мобилизовать» свои силы.