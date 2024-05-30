Безруков и Мацуев стали народными артистами Башкирии

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Актера театра и кино Сергея Безрукова и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева наградят званиями народных артистов Башкортостана. Соответствующие указы подписал глава республики Радий Хабиров. Он отметил их популярность среди жителей республики и поздравил с обретением нового звания.
В предпоследний день весны Безруков и Мацуев прибыли в Уфу, чтобы посетить Музей музыки имени Ф. Шаляпина. По словам Хабирова, актер и музыкант примут участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 450-летия города. В частности, уфимцы и гости башкирской столицы ждет музыкальный фестиваль и новая театральная постановка.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по культовой роли Виктории Прудковской в сериале «Моя прекрасная няня». На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией. По словам Сергея Безрукова, образ эксцентричной няни, воплощенной ею на телеэкранах, останется любим миллионами телезрителей.