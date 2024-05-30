Безруков и Мацуев стали народными артистами Башкирии

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по культовой роли Виктории Прудковской в сериале «Моя прекрасная няня». На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией. По словам Сергея Безрукова, образ эксцентричной няни, воплощенной ею на телеэкранах, останется любим миллионами телезрителей.