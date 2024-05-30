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Updated Сегодня, 15:06

Безруков и Мацуев стали народными артистами Башкирии

Безруков и Мацуев стали народными артистами Башкирии

30 мая 2024, 15:01
Фото: Радий Хабиров/ Telegram
Актер и музыкант неоднократно посещали Башкирию, представляя свои новые творческие проекты, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Актера театра и кино Сергея Безрукова и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева наградят званиями народных артистов Башкортостана. Соответствующие указы подписал глава республики Радий Хабиров. Он отметил их популярность среди жителей республики и поздравил с обретением нового звания.

В предпоследний день весны Безруков и Мацуев прибыли в Уфу, чтобы посетить Музей музыки имени Ф. Шаляпина. По словам Хабирова, актер и музыкант примут участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 450-летия города. В частности, уфимцы и гости башкирской столицы ждет музыкальный фестиваль и новая театральная постановка.

Фото: Радий Хабиров/ Telegram

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по культовой роли Виктории Прудковской в сериале «Моя прекрасная няня». На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией. По словам Сергея Безрукова, образ эксцентричной няни, воплощенной ею на телеэкранах, останется любим миллионами телезрителей.

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