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Центр Уфы перекроют из-за книг и школьников

Центр Уфы перекроют из-за книг и школьников

16 мая 2024, 11:35
Фото: 1MI
Два массовых городских мероприятия внесут коррективы в движение автомобилей и работу общественного транспорта, сообщает мэрия Уфы.

С 21 по 28 мая в столице Республики Башкортостан будет проходить международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Для безопасной организации мероприятия, приуроченного к 450-летию Уфы, движение в центре города перекроют. Временный запрет на проезд частного транспорта вводят на улице Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Ленина) и на улице Советской (от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина)

Кроме того, на период «Китап-Байрама» изменяют схему движения общественного транспорта. Познакомиться с ней можно на слайде ниже.

24 мая в Уфе введут дополнительные ограничения в движении транспорта. Из-за школьного Последнего Звонка 24 мая до 16:00 закроют движение у парка «Ватан» и у «Конгресс-холла „Таратау“, а также на улицах Заки Валиди, Мажита Гафури и Перовского.

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