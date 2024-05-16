Центр Уфы перекроют из-за книг и школьников

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
С 21 по 28 мая в столице Республики Башкортостан будет проходить международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Для безопасной организации мероприятия, приуроченного к 450-летию Уфы, движение в центре города перекроют. Временный запрет на проезд частного транспорта вводят на улице Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Ленина) и на улице Советской (от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина)
Кроме того, на период «Китап-Байрама» изменяют схему движения общественного транспорта. Познакомиться с ней можно на слайде ниже.
24 мая в Уфе введут дополнительные ограничения в движении транспорта. Из-за школьного Последнего Звонка 24 мая до 16:00 закроют движение у парка «Ватан» и у «Конгресс-холла „Таратау“, а также на улицах Заки Валиди, Мажита Гафури и Перовского.