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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Уфе подарили летний пушистый символ

Уфе подарили летний пушистый символ

31 мая 2024, 12:59
Фото: 1MI
О новом объекте с символом города рассказал глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

В Уфе с наступлением благоприятных погодных условий активизировалась подготовка к празднованию 450-летия Уфы. Так, в Калининский район Уфы украсила красочная цветочная композиция.

Клумба в виде куницы — символа города встречает расположилась у стелы на въезде в район. Композиция состоит из нескольких тысяч цветов. Силуэт зверька высажен из бархатцев в обрамлении сальвий. Чуть поодаль можно увидеть надпись «УФА» на башкирском языке — её тоже украшают цветы, предположительно, красные петунии.

Кроме того, на клумбе высажено еще много однолетних растений: веол, георгинов, петуний, алиссума и других.

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