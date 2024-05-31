Уфе подарили летний пушистый символ

Клумба в виде куницы — символа города встречает расположилась у стелы на въезде в район. Композиция состоит из нескольких тысяч цветов. Силуэт зверька высажен из бархатцев в обрамлении сальвий. Чуть поодаль можно увидеть надпись «УФА» на башкирском языке — её тоже украшают цветы, предположительно, красные петунии.