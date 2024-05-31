Уфе подарили летний пушистый символ

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Уфе с наступлением благоприятных погодных условий активизировалась подготовка к празднованию 450-летия Уфы. Так, в Калининский район Уфы украсила красочная цветочная композиция.
Клумба в виде куницы — символа города встречает расположилась у стелы на въезде в район. Композиция состоит из нескольких тысяч цветов. Силуэт зверька высажен из бархатцев в обрамлении сальвий. Чуть поодаль можно увидеть надпись «УФА» на башкирском языке — её тоже украшают цветы, предположительно, красные петунии.
Кроме того, на клумбе высажено еще много однолетних растений: веол, георгинов, петуний, алиссума и других.