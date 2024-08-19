Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Транспортные средства первым лицам региона и города презентовали на площади перед Конгресс-холлом. Как сообщал Mkset, для подготовки к мероприятию на весь день была закрыта парковка комплекса.
На кадрах с места событий можно заметить, что оформление кузова выполнено в праздничном стиле к 450-летию города. Как следует из данных на портале торгов, 10 троллейбусов обошлись городу в ₽341 млн. Средства были взяты из муниципальной казны.
Ранее Mkset стало известно, что финансирование благоустройства Уфы из республиканского бюджета на 2025–2030 годы сократили более чем в пять раз.