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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 12:59

Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн

Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн

19 августа 2024, 11:56
Фото: пресс-служба главы РБ
В Уфе в понедельник, 19 августа, состоялась церемония передачи Уфе десяти новых троллейбусов марки «Горожанин».

Транспортные средства первым лицам региона и города презентовали на площади перед Конгресс-холлом. Как сообщал Mkset, для подготовки к мероприятию на весь день была закрыта парковка комплекса.

На кадрах с места событий можно заметить, что оформление кузова выполнено в праздничном стиле к 450-летию города. Как следует из данных на портале торгов, 10 троллейбусов обошлись городу в ₽341 млн. Средства были взяты из муниципальной казны.

Фото: пресс-служба главы РБ
Видео: пресс-служба главы РБ
Уфе придётся выживать самостоятельно
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Ранее Mkset стало известно, что финансирование благоустройства Уфы из республиканского бюджета на 2025–2030 годы сократили более чем в пять раз.

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