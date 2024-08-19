Хабирову пришлось выдержать бой

Напомним, 450-летие Уфы (12+) будут отмечать 30–31 августа. К этим датам в городе запланировали множество мероприятий, а также обновили общественные пространства. Кто будет выступать на Дне городе и во сколько это обойдётся Башкирии — в материале Mkset.