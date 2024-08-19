Хабирову пришлось выдержать бой

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров признался, что ему пришлось «выдержать бой» за проект обновления здания «Башпотребсоюза».
Напомним, объект культурного наследия расположен в самом центре города — по Ленина, 26. Построено здание было в 1937 году. Долгое время был окрашен в бежевый цвет, однако к юбилею Уфы облик постройки был изменён, теперь Дом Кооперации — тёмно-красный.
— Вот это я выдержал бой, можно сказать. Когда это здание было окрашено таким светло-жёлтым цветом непонятным с примесью зелени какой-то, я говорил: давайте в [оттенок красного] покрасим, я видел в Перми. Вот сколько со мной спорили… Намного красивее стало. Совсем другая картина получилась, — высказался Хабиров в ходе правительственного совещания 19 августа.
Напомним, 450-летие Уфы (12+) будут отмечать 30–31 августа. К этим датам в городе запланировали множество мероприятий, а также обновили общественные пространства. Кто будет выступать на Дне городе и во сколько это обойдётся Башкирии — в материале Mkset.