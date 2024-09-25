Кому в Уфе пришлют повестки

Posted 24 сентября, 21:34
Published 24 сентября, 21:34
Modified 25 сентября, 07:45
Updated 25 сентября, 07:45
Власти муниципалитета отчитались о проведении заседания призывной комиссии в преддверии осеннего призыва. Напомним, в России он проходит с 1 октября до конца года. Со слов главы района Илвира Нурдавлятова, на повестке совещания стояло, в частности, «повышение эффективности» в области оповещения призывников.
В публикации на своих ресурсах Нурдавлятов напомнил, что с 2024 года в стране вступили в силу новые правила, согласно которым в армию для срочной службы призывают мужчин от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.
Как сообщал ранее Mkset, есть и другие нововведения — так, теперь повестки будут вручать не только традиционными способами, но и электронно, через портал «Госуслуг». Вместе с тем увеличились и штрафы за неявку в военкомат.