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Posted 24 сентября, 20:59

Published 24 сентября, 20:59

Modified 25 сентября, 07:54

Updated 25 сентября, 07:54

Под Уфой будут строить элитное жилье

«Долина нищих» появится под Уфой

24 сентября 2024, 20:59
Фото: Изображение Midjourney

Под Уфой будут строить элитное жилье

Малоэтажный посёлок застраивают в Уфимском районе — рядом с селом Зубово — сообщает ГТРК «Башкортостан» во вторник, 24 сентября.

Представители компании-девелопера раскрыли журналистам некоторые детали концепции клубного посёлка. Так, известно, что комплекс будет закрыт от посторонних — перемещаться по территории смогут только домовладельцы. Кроме выполненной в едином стиле жилой застройки, посёлок получит событийную площадь и несколько парков.

Впрочем, все эти удобства влетят желающим приобрести дом в серьёзную копеечку. Сам застройщик, не скрывая этого, презентует район именно как ЖК премиум-класса. Таким образом, под Уфой появится очередной квартал с богатыми коттеджами — такую застройку во многих городах местные жители иронично нарекают «долинами нищих».

Окраина Уфы станет долиной элитных новостроек
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Ранее Mkset сообщал о том, что более 150 гектаров земли в Зауфимье собираются отдать под застройку многоквартирными домами.

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