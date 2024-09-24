«Долина нищих» появится под Уфой

Posted 24 сентября, 20:59
Published 24 сентября, 20:59
Modified 25 сентября, 07:54
Updated 25 сентября, 07:54
Представители компании-девелопера раскрыли журналистам некоторые детали концепции клубного посёлка. Так, известно, что комплекс будет закрыт от посторонних — перемещаться по территории смогут только домовладельцы. Кроме выполненной в едином стиле жилой застройки, посёлок получит событийную площадь и несколько парков.
Впрочем, все эти удобства влетят желающим приобрести дом в серьёзную копеечку. Сам застройщик, не скрывая этого, презентует район именно как ЖК премиум-класса. Таким образом, под Уфой появится очередной квартал с богатыми коттеджами — такую застройку во многих городах местные жители иронично нарекают «долинами нищих».
Ранее Mkset сообщал о том, что более 150 гектаров земли в Зауфимье собираются отдать под застройку многоквартирными домами.