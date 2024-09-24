«Долина нищих» появится под Уфой

Впрочем, все эти удобства влетят желающим приобрести дом в серьёзную копеечку. Сам застройщик, не скрывая этого, презентует район именно как ЖК премиум-класса. Таким образом, под Уфой появится очередной квартал с богатыми коттеджами — такую застройку во многих городах местные жители иронично нарекают «долинами нищих».