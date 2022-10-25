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Мобилизация

В этом сюжете собираем всю информацию по вопросам частичной мобилизации России

Сюжет дополняется новыми материалами ежедневно.

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Октябрь
Вице-спикер Курултая заявил, что осенний призыв в Башкирии никак не связан с СВО
Вчера, 17:37
Льготы и выплаты уфимцам, мобилизованным на Украину
Вчера, 15:52
Частичная мобилизация в Уфе скоро закончится
19 октября, 16:27
Тимур Хакимов о новшествах в законодательстве по поддержке предпринимателей
19 октября, 15:28
Сроки второй волны частичной мобилизации в Уфе
11 октября, 14:07
Сроки первой волны частичной мобилизации в Уфе
7 октября, 17:14
Как будут искать в Башкирии уклонистов от частичной мобилизации
4 октября, 09:13
Куда в Башкирии обращаться по вопросам частичной мобилизации
3 октября, 15:00
В Башкирии добились отсрочки от частичной мобилизации для инвалида по зрению
2 октября, 17:33
Сентябрь
Трагедия в школе, новые подробности о мобилизации и судебные тяжбы Юрия Шевчука
30 сентября, 22:01
Правозащитник объяснил, почему частичная мобилизация в Башкирии идет с ошибками
30 сентября, 15:15
Сын мэра города в Башкирии в рамках частичной мобилизации уехал на боевое слаживание
30 сентября, 13:48
Граждане, у которых есть бронь от мобилизации, получают удостоверение об отсрочке
29 сентября, 17:58
Глава Минздрава Башкирии заявил о мобилизации «совершенно здоровых» резервистов
29 сентября, 12:27
Можно ли резервистам из Башкирии выезжать за границу на период частичной мобилизации
29 сентября, 11:20
Важное о частичной мобилизации, тепло в батареях Уфы и беспилотники из Башкирии
27 сентября, 21:59
Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
27 сентября, 09:25
Стало известно, кому из студентов Башкирии положена отсрочка от частичной мобилизации
26 сентября, 21:39
Стало известно, кому в Башкирии предоставят бронь от частичной мобилизации
26 сентября, 20:58
Частичная мобилизация в Башкирии: главное
26 сентября, 17:49