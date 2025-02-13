mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Военкомат

Выбрать дату
2025
Лесоруб из Башкирии погиб на СВО
13 февраля, 14:03
2024
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября 2024, 15:53
В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных
19 октября 2024, 06:54
Уфимские ІТшники рвутся в армию
2 октября 2024, 04:31
Кому в Уфе пришлют повестки
24 сентября 2024, 21:34
Штрафы из-за повесток увеличили в Уфе
23 сентября 2024, 16:43
Реестр онлайн-повесток заработал в России
18 сентября 2024, 09:28
Парня без рук и ног вызвали в военкомат в Башкирии
26 августа 2024, 16:13
Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии
28 июня 2024, 11:14
ФСБ вскрыла мошенничество с бойцами СВО в Башкирии
Крупную коррупционную схему вскрыли в Уфимском гарнизоне, сообщил депутат регионального парламента Альфит Нигаматьянов.
14 июня 2024, 06:57
Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в Башкирии
26 марта 2024, 18:14
Военком из Башкирии попал в смертельную аварию
26 марта 2024, 16:25
Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию
6 марта 2024, 07:32
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
22 января 2024, 10:57
Работники военного комиссариата Башкирии попали в больницу с травмами
Участники происшествия лежат в больнице.
15 января 2024, 09:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика