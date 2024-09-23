Штрафы из-за повесток увеличили в Уфе

Одним из новшеств будет увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Если призывник не сможет убедить в наличии веских оснований для игнорирования повестки, раскошелиться придётся на круглую сумму — от ₽10 000 до ₽30 000. Отметим, что ранее штраф составлял не более ₽3 000 с минимальным порогом в 500 ₽.