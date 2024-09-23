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Posted 23 сентября, 16:43

Published 23 сентября, 16:43

Modified 23 сентября, 18:32

Updated 23 сентября, 18:32

Штрафы из-за повесток увеличили в Уфе

Штрафы из-за повесток увеличили в Уфе

23 сентября 2024, 16:43
Фото: 1MI
Сюжет
Мобилизация
В России с началом осеннего призыва начинают действовать ряд нововведений — изменения коснутся, в том числе, и Башкирию, сообщает понедельник, 23 сентября, администрация Демского городского района.

Одним из новшеств будет увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Если призывник не сможет убедить в наличии веских оснований для игнорирования повестки, раскошелиться придётся на круглую сумму — от ₽10 000 до ₽30 000. Отметим, что ранее штраф составлял не более ₽3 000 с минимальным порогом в 500 ₽.

Напомним, что направления повесток помимо традиционных «бумажного» способа и вручения лично в руки теперь могут прийти в личный кабинет на «Госуслугах».

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Ранее Mkset разбирал комментарии российских властей о том, могут ли в стране осенью 2024 года провести новую волну мобилизации для привлечения военнослужащих к участию в боевых действиях с Украиной.

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