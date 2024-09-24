Мэру Уфы показали липовый центр города

Как отчитался сити-менеджер у себя в соцсетях, ему показали саженцы липы, которые в ближайшее время появятся на улицах города. Со слов градоначальника, высаживать их начнут уже в субботу, 28 сентября. Только центр Уфы власти планируют озеленить 500 липами.