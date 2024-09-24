Мэру Уфы показали липовый центр города

Posted 24 сентября, 15:29
Published 24 сентября, 15:29
Modified 24 сентября, 19:55
Updated 24 сентября, 19:55
Как отчитался сити-менеджер у себя в соцсетях, ему показали саженцы липы, которые в ближайшее время появятся на улицах города. Со слов градоначальника, высаживать их начнут уже в субботу, 28 сентября. Только центр Уфы власти планируют озеленить 500 липами.
Мавлиев также рассказал о некоторых характеристиках деревьев: их высота — примерно 5-6 м, охват ствола — 30 см, вез же лип с комом составляет примерно 6 центнеров.
Напомним, ранее в этом районе города было спилено множество деревьев. Зелёные насаждения демонтировали по причине их аварийного состояния.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестные похитили деревья с аллеи. Всё происходящее попало в объектив очевидца.