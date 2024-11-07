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Госуслуги

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Ноябрь
Актуальные мобильные приложения в России выпустили обновления
7 ноября, 11:54
Октябрь
Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии
31 октября, 04:46
«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail
Пользователям российского портала государственных услуг стали приходить рассылки с предложением «защитить учётную запись».
30 октября, 15:41
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
Сентябрь
Путин подписал указ о призыве в Армию
30 сентября, 11:03
Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги
27 сентября, 11:10
Школьники перестали платить за проезд в Башкирии
25 сентября, 07:37
Кому в Уфе пришлют повестки
24 сентября, 21:34
Штрафы из-за повесток увеличили в Уфе
23 сентября, 16:43
По ₽10000 выдают в Башкирии
20 сентября, 08:38
Башкирия должна казне почти ₽7 млрд
19 сентября, 08:35
Единое пособие на детей: как получить и какие условия
12 сентября, 17:48
Уфимцы могут записаться онлайн к врачу не через «Госуслуги»
6 сентября, 13:19
Мошенники примазались к выборам в Башкирии
6 сентября, 07:33
Август
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
28 августа, 15:13
Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров
27 августа, 08:49
Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн
16 августа, 08:54
Уфимка провела мошенников с кропленными деньгами
9 августа, 08:23
Июль
Новые детские пособия и индексация пенсии: что изменится с 1 августа в Башкирии
31 июля, 12:06
Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовником
Приобретенная онлайн сим-карта сохранила данные старого владельца и привязку аккаунту на «Госуслугах», сообщает пресс-служба МВД Карелии.
17 июля, 08:31

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