Четверо судей отказались работать в Башкирии

Posted 24 сентября, 20:21
Published 24 сентября, 20:21
Modified 25 сентября, 07:55
Updated 25 сентября, 07:55
В ходе собрания были озвучены ряд рекомендаций на назначения служителей Фемиды в суды. Кроме того, коллегия приняла несколько заявлений в отставку.
Так, о желании прекратить исполнение своих обязанностей заявила одна из судей Кугарчинского района. Аналогичные документы поступили от судей Советского райсуда Уфы, а также Салаватского и Сибайского городских судов. Все заявления были удовлетворены.
Между тем в качестве кандидатов в судьи были рекомендованы 14 человек. Окончательный список должен будет утвердить своим указом Президент России Владимир Путин.