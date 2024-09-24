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Posted 24 сентября, 20:21

Published 24 сентября, 20:21

Modified 25 сентября, 07:55

Updated 25 сентября, 07:55

Четверо судей отказались работать в Башкирии

Четверо судей отказались работать в Башкирии

24 сентября 2024, 20:21
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан во вторник, 24 сентября, отчиталась о об итогах очередного заседания.

В ходе собрания были озвучены ряд рекомендаций на назначения служителей Фемиды в суды. Кроме того, коллегия приняла несколько заявлений в отставку.

Так, о желании прекратить исполнение своих обязанностей заявила одна из судей Кугарчинского района. Аналогичные документы поступили от судей Советского райсуда Уфы, а также Салаватского и Сибайского городских судов. Все заявления были удовлетворены.

Между тем в качестве кандидатов в судьи были рекомендованы 14 человек. Окончательный список должен будет утвердить своим указом Президент России Владимир Путин.

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Ранее Mkset сообщал о кадровых перестановках в башкортостанском Госкомитете по тарифам.

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