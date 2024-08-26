Инвалида вызвали в военкомат в Башкирии

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
По словам отца молодого человека, его сын неспособен даже самостоятельно передвигаться. Несмотря на это, с парня потребовали явку в местный военный комиссариат. Мужчина при это удивился тому, что организация неспособна даже получить сведения о «талмуде болезней» его сына.
Сам житель региона рассказал Хабирову о ситуации за несколько дней до совещания — с вопросом к главе региона он обратился в ходе встречи с победителями конкурса «Отцовская доблесть».
— Он ведь правильно говорит: рука, нога у парня не вырастет, так зачем его везти в военкомат? <…> Разберитесь, действительно детей с ограничениями по здоровью куда-то таскают? Зачем таскать? Вот у них на этом обида, — высказался Хабиров.
Глава Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин, в свою очередь, подтвердил наличие проблемы и пообещал, что такие случаи будут сведены к нулю с началом работы госреестра воинского учёта, в который будут автоматически доставляться сведения из других министерств. Его запуск, напомним, в России анонсировался на 1 ноября 2024 года.