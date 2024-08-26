Инвалида вызвали в военкомат в Башкирии

Глава Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин, в свою очередь, подтвердил наличие проблемы и пообещал, что такие случаи будут сведены к нулю с началом работы госреестра воинского учёта, в который будут автоматически доставляться сведения из других министерств. Его запуск, напомним, в России анонсировался на 1 ноября 2024 года.