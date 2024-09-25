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Posted 24 сентября, 21:15

Published 24 сентября, 21:15

Modified 25 сентября, 07:50

Updated 25 сентября, 07:50

Куда все уезжают из Уфы

Куда все уезжают из Уфы

24 сентября 2024, 21:15
Фото: 1MI
Новым исследованием о Башкортостане поделились аналитики одного из популярных сервисов во вторник, 24 сентября.

По информации портала «Авито», среди жителей Башкирии летом 2024 года вырос спрос на аренду загородного жилья на долгий срок. Специалисты выяснили, что за 12 месяцев жители региона стали обращаться к таким услугам на 35% чаще. Между тем выросло и предложение — соответствующих объявлений стало больше на 39%.

Такую динамику в Республике и в целом по стране (спрос по России увеличился на 43%) аналитики объясняют тем, что россияне чаще стали выбирать долгосрочную аренду домов для длительны отпусков и «тест-драйва загородной жизни».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии значительно ухудшилась ситуация с платежами по ипотеке на строящееся жильё — жители Республики всё чаще стали копить задолженности по таким займам.

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