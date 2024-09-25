Куда все уезжают из Уфы

Posted 24 сентября, 21:15
Published 24 сентября, 21:15
Modified 25 сентября, 07:50
Updated 25 сентября, 07:50
По информации портала «Авито», среди жителей Башкирии летом 2024 года вырос спрос на аренду загородного жилья на долгий срок. Специалисты выяснили, что за 12 месяцев жители региона стали обращаться к таким услугам на 35% чаще. Между тем выросло и предложение — соответствующих объявлений стало больше на 39%.
Такую динамику в Республике и в целом по стране (спрос по России увеличился на 43%) аналитики объясняют тем, что россияне чаще стали выбирать долгосрочную аренду домов для длительны отпусков и «тест-драйва загородной жизни».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии значительно ухудшилась ситуация с платежами по ипотеке на строящееся жильё — жители Республики всё чаще стали копить задолженности по таким займам.