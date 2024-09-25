Куда все уезжают из Уфы

По информации портала «Авито», среди жителей Башкирии летом 2024 года вырос спрос на аренду загородного жилья на долгий срок. Специалисты выяснили, что за 12 месяцев жители региона стали обращаться к таким услугам на 35% чаще. Между тем выросло и предложение — соответствующих объявлений стало больше на 39%.