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Posted 23 сентября, 15:50

Published 23 сентября, 15:50

Modified 23 сентября, 18:40

Updated 23 сентября, 18:40

Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать

Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать

23 сентября 2024, 15:50
Фото: 1MI
К неожиданным выводам о трудолюбии жителей башкирской столицы пришли понедельник, 23 сентября, аналитики одного из сервисов по поиску работы.

Почти половина уфимцев не видит проблемы в том, чтобы явиться на рабочее место с симптомами простуды. А о готовности трудиться даже в больном состоянии заявили в опросе 43% горожан — это 46% уфимских мужчин и 40% женщин.

Между тем число желающих работать с температурой несколько снижается в зависимости от того, насколько респондент близок к пенсии — более старшие уфимцы куда меньше горят желанием пахать с симптомами ОРВИ.

Среди «удалёнщиков» на больничный при наличии оснований не хотят выходить более 80% работников, берегут себя только 6% горожан, работающих дистанционно.

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