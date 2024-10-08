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Работы

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Октябрь
В Уфе отключают газ
8 октября, 02:09
Сентябрь
График отключения воды не обрадует Уфу
23 сентября, 16:18
Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать
23 сентября, 15:50
Урал оставил Башкирию без горячей воды
16 сентября, 12:27
Уфимцы хотят нереальных зарплат
6 сентября, 15:40
Июль
В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева
2 июля, 14:08
Под Уфой перекопали целую трассу
Дорожники проводят работы на трассе Уфа — Оренбург, сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье».
1 июля, 12:37
Июнь
Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации
13 июня, 12:04
Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?
4 июня, 19:04
Май
Ждите десятибалльные пробки: под Уфой перекроют важную трассу
29 мая, 12:56

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